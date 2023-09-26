Через год после смерти мужа: не стало любимой многими звезды «Глухаря»

Российский кинематограф лишился еще одной талантливой актрисы. Не стало Ангелины Ноздриной, прославившейся благодаря появлению в «Глухаре». О ее смерти сообщили в Союзе театральных деятелей. Причина ухода артистки из жизни пока не известна. Не сообщается и о том, где и когда пройдут похороны.

Больше двадцати лет жизни Ангелина Евгеньевна посвятила театру. Вместе с мужем Владимиром Таныгиным она играла на сцене Вологодского драмтеатра. В прошлом году актера не стало. Потерю супруга Ноздрина переживала очень тяжело, это сказалось и на ее здоровье.

Артистка родилась в Душанбе в 1958 году. Совсем недавно она отмечала день рождения — Ангелине Евгеньевне исполнилось 65. За долгие годы она играла на сцене Красноярска, Оренбурга, Омска и родного Душанбе. Зрителям она запомнилась ролями в таких популярных сериалах, как «Глухарь» и «Меч».