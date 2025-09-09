Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Через 2 года после «Экипажа» в СССР вышел фильм-катастрофа по реальным событиям: настолько правдивый, что съемки едва не погубили актеров

Через 2 года после «Экипажа» в СССР вышел фильм-катастрофа по реальным событиям: настолько правдивый, что съемки едва не погубили актеров

9 сентября 2025 07:29
Через 2 года после «Экипажа» в СССР вышел фильм-катастрофа по реальным событиям: настолько правдивый, что съемки едва не погубили актеров

Немного перестарались с нагнетанием атмосферы.

Советский кинематограф мог удивлять не меньше Голливуда. В 70–80-е годы студии активно искали способы «догнать» зарубежное кино в зрелищности, и на волне успеха «Экипажа» Александры Митты через два года появился еще один фильм-катастрофа — «34-й скорый» Андрея Малюкова.

Если «Экипаж» был вольной фантазией (за исключением пары моментов), то «34-й скорый» базировался на реальной трагедии. В 1977 году в скором поезде «Юность», шедшем из Москвы в Ленинград, загорелся буфет: официантка небрежно курила, и окурок стал причиной пожара.

Пламя охватило вагон, и лишь благодаря курсантам пожарного училища удалось спасти часть пассажиров, выбивая окна и вытаскивая людей наружу. Тогда оборвалось 17 жизней. Эта история и легла в основу фильма.

Правда с художественным окрасом

По сюжету скорый поезд №34 отправляется из Москвы в Элекмонар. Молодая проводница Серафима нарушает правила и прячет в вагоне троих безбилетников. Все вскрывается во время проверки: ее строго отчитывают, а нарушителей собираются высадить. Однако один из них влюбляется в девушку и уговаривает сойти вместе с ним на станции Шмаковка.

Через 2 года после «Экипажа» в СССР вышел фильм-катастрофа по реальным событиям: настолько правдивый, что съемки едва не погубили актеров

В купе он оставляет непогашенный окурок и стакан со спиртом. Именно эта мелочь запускает цепочку событий — в 8 вагоне начинается пожар.

Фильм балансировал на грани драмы и аттракциона: катастрофа показана во всей пугающей реальности, но в то же время зритель видел динамику, эмоции и масштаб. Неудивительно, что неискушенным зрителям «34-й скорый» понравился.

Съемки сами едва не закончились трагедией

Актер Лев Дуров, сыгравший в фильме клоуна по прозвищу Мультя, вспоминал, что одна из сцен чуть не обернулась реальной бедой. Вагоны перед съемкой покрасили для красоты, и при использовании огня для съемок краска вспыхнула моментально.

И нам — ни туда, ни сюда! А оба тамбура намазаны резиновым клеем. Они вспыхнули! И мы стали сгорать, — вспоминал он.

Через 2 года после «Экипажа» в СССР вышел фильм-катастрофа по реальным событиям: настолько правдивый, что съемки едва не погубили актеров

Актеры сумели выбить окна и выбраться наружу. Уже через несколько секунд реквизитный вагон превратился в пепелище.

Так «34-й скорый» вошел в историю как один из первых советских фильмов-катастроф — и как картина, которая чуть сама не стала катастрофой для своей съемочной группы.

Ранее мы писали: «Экипаж» годами считали выдумкой Митты: реальная история, о которой молчали в СССР, заставляет вжаться в кресло

Фото: Кадры из фильмов «34-й скорый» (1981 г.), «Экипаж» (1979 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Там же снимали «Полицейскую академию»: по кадру вычислили станцию метро из «Москва слезам не верит» Там же снимали «Полицейскую академию»: по кадру вычислили станцию метро из «Москва слезам не верит» Читать дальше 12 сентября 2025
Вы настоящий фанат кино СССР, если знали эти 10 фактов о «Джентльменах удачи»: готовьтесь загибать пальцы (фото) Вы настоящий фанат кино СССР, если знали эти 10 фактов о «Джентльменах удачи»: готовьтесь загибать пальцы (фото) Читать дальше 11 сентября 2025
«Под Грозным подразумевался Сталин»: Гайдай в «Иван Васильевиче» побоялся критиковать советскую власть — в пьесе Булгакова все было иначе «Под Грозным подразумевался Сталин»: Гайдай в «Иван Васильевиче» побоялся критиковать советскую власть — в пьесе Булгакова все было иначе Читать дальше 10 сентября 2025
Лариса Долина засветилась сразу в нескольких культовых фильмах СССР, но узнать ее непросто — в одном даже притворялась ребенком Лариса Долина засветилась сразу в нескольких культовых фильмах СССР, но узнать ее непросто — в одном даже притворялась ребенком Читать дальше 10 сентября 2025
«Деньги выданы»: на «Мосфильме» реально финансировали изобретение машины времени для «Ивана Васильевича» «Деньги выданы»: на «Мосфильме» реально финансировали изобретение машины времени для «Ивана Васильевича» Читать дальше 10 сентября 2025
Без Маслякова легендарные «Гардемарины» были бы совсем другими: как «крестный отец» КВН дал дорогу в жизнь звезде советского кино Без Маслякова легендарные «Гардемарины» были бы совсем другими: как «крестный отец» КВН дал дорогу в жизнь звезде советского кино Читать дальше 9 сентября 2025
Сколько лет было Феде? На сколько села бы троица воров? На эти и еще 4 вопроса об «Операции “Ы”» не ответят те, кто смотрел фильм меньше 5 раз Сколько лет было Феде? На сколько села бы троица воров? На эти и еще 4 вопроса об «Операции “Ы”» не ответят те, кто смотрел фильм меньше 5 раз Читать дальше 9 сентября 2025
Алентовой стукнуло 38, но ее героине в разы меньше: разбираемся, сколько лет было персонажам в фильме «Москва слезам не верит» Алентовой стукнуло 38, но ее героине в разы меньше: разбираемся, сколько лет было персонажам в фильме «Москва слезам не верит» Читать дальше 13 сентября 2025
Тест на зоркость: спорим, вы не замечали 5 ляпов в «Приключениях Электроника» — готовьтесь загибать пальцы (фото) Тест на зоркость: спорим, вы не замечали 5 ляпов в «Приключениях Электроника» — готовьтесь загибать пальцы (фото) Читать дальше 13 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше