Через 2 года после «Экипажа» в СССР вышел фильм-катастрофа по реальным событиям: настолько правдивый, что съемки едва не погубили актеров

Советский кинематограф мог удивлять не меньше Голливуда. В 70–80-е годы студии активно искали способы «догнать» зарубежное кино в зрелищности, и на волне успеха «Экипажа» Александры Митты через два года появился еще один фильм-катастрофа — «34-й скорый» Андрея Малюкова.

Если «Экипаж» был вольной фантазией (за исключением пары моментов), то «34-й скорый» базировался на реальной трагедии. В 1977 году в скором поезде «Юность», шедшем из Москвы в Ленинград, загорелся буфет: официантка небрежно курила, и окурок стал причиной пожара.

Пламя охватило вагон, и лишь благодаря курсантам пожарного училища удалось спасти часть пассажиров, выбивая окна и вытаскивая людей наружу. Тогда оборвалось 17 жизней. Эта история и легла в основу фильма.

Правда с художественным окрасом

По сюжету скорый поезд №34 отправляется из Москвы в Элекмонар. Молодая проводница Серафима нарушает правила и прячет в вагоне троих безбилетников. Все вскрывается во время проверки: ее строго отчитывают, а нарушителей собираются высадить. Однако один из них влюбляется в девушку и уговаривает сойти вместе с ним на станции Шмаковка.

В купе он оставляет непогашенный окурок и стакан со спиртом. Именно эта мелочь запускает цепочку событий — в 8 вагоне начинается пожар.

Фильм балансировал на грани драмы и аттракциона: катастрофа показана во всей пугающей реальности, но в то же время зритель видел динамику, эмоции и масштаб. Неудивительно, что неискушенным зрителям «34-й скорый» понравился.

Съемки сами едва не закончились трагедией

Актер Лев Дуров, сыгравший в фильме клоуна по прозвищу Мультя, вспоминал, что одна из сцен чуть не обернулась реальной бедой. Вагоны перед съемкой покрасили для красоты, и при использовании огня для съемок краска вспыхнула моментально.

И нам — ни туда, ни сюда! А оба тамбура намазаны резиновым клеем. Они вспыхнули! И мы стали сгорать, — вспоминал он.

Актеры сумели выбить окна и выбраться наружу. Уже через несколько секунд реквизитный вагон превратился в пепелище.

Так «34-й скорый» вошел в историю как один из первых советских фильмов-катастроф — и как картина, которая чуть сама не стала катастрофой для своей съемочной группы.

