Чересчур звездный каст и этот режиссер в титрах: как еще до просмотра понять, что фильм плохой — зрители назвали 10 лайфхаков

Каждый, кто любит кино, наверняка хоть раз сталкивался с разочарованием: два часа жизни, которые не вернуть, и ощущение, что тебя обманули. А ведь трейлер был интригующим, да и актеры собрались известные…

Хорошо, что за годы просмотра у зрителей сформировалась целая коллекция «рэд флагов». Это своего рода тревожные звоночки, которые помогают заранее предположить: возможно, создатели пытаются скрыть слабый сценарий за красивой оберткой.

Предлагаем взглянуть на 10 признаков, которые, по словам части российской аудитории, ещё до начала сеанса намекают — шедевра, увы, ждать не стоит. Готовьтесь загибать пальцы там, где будете согласны.

Чересчур звездный состав

Когда на постере столько знаменитостей, что не видно названия фильма — возможно, за таким скоплением знаменитостей прячется слабый сценарий, который пытаются «продать» за счёт известных лиц.

Настоящее кино держится на истории, а не на количестве звёзд на квадратный сантиметр постера.

Начальные титры длиннее, чем сериал «Клон»

Если в начале фильма успеваешь не только прочитать названия всех студий-производителей, но и выучить имена их прадедушек-основателей — это не к добру.

Обычно это значит, что над фильмом работал не один гениальный режиссёр, а целый комитет креативных менеджеров. Спойлер: так шедевры не рождаются.

Вечные переносы и «производственный ад»

Если фильм выходит спустя годы мучений, смены режиссёров и бесконечных пересъёмок — это история либо о гении, либо о полном провале.

Чаще, увы, встречается второй вариант. Но да, «Дэдпул» и «Безумный Макс» всё же дают нам надежду.

Повтор одного момента в трейлере

Если за месяц до выхода кино вы уже наизусть знаете все три шутки и единственный взрыв из трейлера — увы, скорее всего, на этом все сокровища фильма и заканчиваются.

Кричащая реклама в кадре

Когда герой с упоением наслаждается определённой газировкой, а камера любовно показывает её логотип с трёх ракурсов — это уже не продукт-плейсмент, а полноценное коммерческое предложение.

Часто такие съёмки спонсируются в ущерб художественности. А зрителю так и хочется спросить: мы смотрим кино или рекламный ролик?

Режиссер Алан Смити

Думаете, что это кто-то из мэтров с целой армией хейтеров? А вот и нет. Алан Смити — это псевдоним, и им пользуются настоящие режиссёры, которые смотрят на готовый фильм и говорят:

«Нет, это точно не я снимал(а), это какой-то Алан!».

Так поступали даже легенды вроде Дэвида Линча (после телеверсии «Дюны»). А если режиссёр прячется — зрителю тоже есть над чем задуматься.

Премьера в январе

Если фильм вышел в январе после каникул — это не случайность. Студии прекрасно знают: после праздников все сидят без денег и реже ходят в кино.

Поэтому во второй половине месяца часто «сбрасывают» те проекты, в которые не верят.

Прямой релиз в цифре

Это как принести на вечеринку салат, который ты даже не собираешься пробовать (и надеешься, что другие этого тоже не сделают). Так что если фильм даже не попытались выпустить в кино, а сразу отправили на стриминг — вряд ли в его успех верят.

Скорее всего, студия уже сразу поняла: на большом экране ему делать нечего. И, увы, яркий пример — поздние работы Брюса Уиллиса, снятые прямо «для полок».

Ремейки и сиквелы культовых фильмов

Продолжения культовых фильмов — это всегда лотерея. Иногда получается «Дюна» Вильнёва, а иногда — ещё одна попытка вспомнить былую славу, которая заканчивается искренним желанием пересмотреть оригинал.

Когда в кино зовут тех, кто далек от этой сферы

Кастинг-директора всё чаще ищут не талант, а охват в соцсетях. Поэтому если главную роль в драме о Второй мировой войне играет звезда TikTok, которая до этого снималась только в сторис — возможно, это кино не о войне, а о хайпе, делится наблюдениями Дзен-канал World of Cinema.

И все-таки это еще не приговор

Ну что, посчитали, сколько пунктов сошлось на вашем последнем «киношедевре»? Все пять? Десять? Не расстраивайтесь, ведь кино — это всегда немного лотерея.

Но всё же перечисленные пункты — это просто весёлый чек-лист, а не приговор. Если совпало 2-3 момента — просто будьте готовы, что может быть немножко... кринжово.

Ну а если все 10 — возможно, это знак свыше переключить на любимую комедию и не испытывать судьбу. В конце концов, зачем рисковать, когда есть проверенные варианты?

