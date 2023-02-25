Череда смертей и неудач: как живет рыжий мальчишка из «Ералаша» в 35 лет

Юные герои тележурнала «Ералаш» все как один, были очень одаренными артистами, которые могли правдоподобно изобразить любого персонажа. Но, несмотря на актёрский талант, их судьбы сложились по-разному.

Александр Нижегородцев с рыжими волосами и пронзительным взглядом отлично спародировал президента России и дал понять окружающим, что его судьба точно будет связана с кинематографом. Однако все его планы перечеркнули ужасные события. Отец мальчика скончался, а за несколько лет до этого умерла и его мать.

Потеря обоих родителей сильно отразилась на юном актере.

Он отказался от этого пути, поскольку именно папа привёл его на первые съёмки. Такую боль утраты тяжело представить, но Александр все таки не опустил руки.

Ему исполнилось 35 лет, и теперь он работает водителем скорой помощи, помогая больным людям. Пытаясь рассчитаться с долгами, он также завел свой канал, на котором ведет стримы, посвящённые онлайн-играм.