Череда безвременных смертей: страшный рекорд «Ласкового мая» вызовет оторопь

Группа «Ласковый май» известна не только своими громкими хитами, на которых выросло не одно поколение россиян. За годы своего существования коллектив лишился многих музыкантов, что фанатам кажется весьма подозрительным.

Летом этого года как гром среди ясного неба прозвучала новость о смерти певца Юрия Шатунова. Солисту любимой многими группы было всего 48 лет. Казалось бы, ничто не предвещало беды. Исполнитель продолжал выходить на сцену, строил планы на будущее, которого у него не было. Причиной преждевременной кончины звезды стал инфаркт.

Не успели поклонники прийти в себя после трагедии, как ушел из жизни другой участник «Ласкового мая». Продюсер Андрей Разин заявил в социальных сетях о том, что в Нижнем Новгороде скончался Михаил Афанасьев — клавишник золотого состава группы. Из-за чего именно умер артист, продюсер так и не сообщил. Примечательно, что ему, как и Шатунову, было всего 48 лет.

В результате в Сети с новой силой заговорили о проклятии «Ласкового мая», которое якобы и привело к череде смертей артистов в довольно молодом возрасте. Поклонники группы пришли к неутешительному выводу о том, что случай Афанасьева стал уже 17-м по счету. Не будет преувеличением сказать, что это своеобразный рекорд среди всех групп отечественного шоу-бизнеса.