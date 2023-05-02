Чем заплатила первая красавица СССР за свою молодость: в шоке даже хирурги

По поводу старения особенно сильно переживают женщины, которые в своей юности были сногсшибательными красавицами. И если сегодня есть множество процедур, благодаря которым дамы возвращают свою молодость, то в советские времена такие косметические новшества были огромной редкостью.

Именно поэтому Любовь Орлова всячески старалась скрыть свой возраст с помощью технических уловок. К примеру, для сцен с ее участием часами выставляли свет, подбирая нужный ракурс. А иногда красавицу снимали через полупрозрачную ткань, чтобы морщины были менее заметны.

Но внешность актрисы все же менялась, и она была первой советской знаменитостью, решившейся на подтяжку лица. Результат шокировал даже пластических хирургов. Спустя всего лишь год после операции Любовь Петровна ушла из жизни. К этому моменту ее организм уже был измучен строгими диетами и тренировками, что лишь усугубило ситуацию.