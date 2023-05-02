Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Чем заплатила первая красавица СССР за свою молодость: в шоке даже хирурги

Чем заплатила первая красавица СССР за свою молодость: в шоке даже хирурги

2 мая 2023 20:40
Чем заплатила первая красавица СССР за свою молодость: в шоке даже хирурги

Не помогали даже технические уловки.

По поводу старения особенно сильно переживают женщины, которые в своей юности были сногсшибательными красавицами. И если сегодня есть множество процедур, благодаря которым дамы возвращают свою молодость, то в советские времена такие косметические новшества были огромной редкостью.

Именно поэтому Любовь Орлова всячески старалась скрыть свой возраст с помощью технических уловок. К примеру, для сцен с ее участием часами выставляли свет, подбирая нужный ракурс. А иногда красавицу снимали через полупрозрачную ткань, чтобы морщины были менее заметны.

Чем заплатила первая красавица СССР за свою молодость: в шоке даже хирурги

Но внешность актрисы все же менялась, и она была первой советской знаменитостью, решившейся на подтяжку лица. Результат шокировал даже пластических хирургов. Спустя всего лишь год после операции Любовь Петровна ушла из жизни. К этому моменту ее организм уже был измучен строгими диетами и тренировками, что лишь усугубило ситуацию.

Фото: Кадр из фильма «Скворец и Лира», 1974, «Цирк», 1936
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video