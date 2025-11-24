Чем заменяли снег в «Иронии судьбы»: фильм снимали не зимой, так что создателям пришлось постараться

«Ирония судьбы» — главная комедия новогодних праздников, создающая особую атмосферу для миллионов людей. А знаете ли вы, что реквизиторы сотворили настоящее чудо, ведь передавать прелесть заснеженных столиц России им пришлось... весной. Да-да, весь снег в ленте был искусственным, что вряд ли заметил хоть один из зрителей.

Рассказываем, как съемочной группе удалось воссоздать эти заснеженные улицы и метели. Ведь мало того что съемки начались в марте, они еще и закончились в июле, когда никакого снега уже и в помине не было.

Оказывается, для создания зимних пейзажей съемочная группа использовала сразу несколько разных материалов, и у каждого была своя цель. Например, перила покрывали ватой, а заснеженные крыши делали с помощью пенопласта.

А чтобы сымитировать снегопад, использовали мелкие кусочки бумаги, которые поднимали в воздух с помощью ветродува. В совокупности в кадре это выглядело так, словно на улице и впрямь самая настоящая снежная зима.

Кстати, мы также рассказывали, из-за каких Катанянов сокрушался Лукашин. Оказывается, загадочные друзья Жени существовали на самом деле.