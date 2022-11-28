Чем закончилась история русского Маугли, запертого с псом: финал доведет до слез

Витя Козловцев прославился на всю страну в 2005 году. Как оказалось, родные мама и бабушка заперли его на пять лет в комнате с собакой и не занимались его воспитанием, что не могло не сказаться на его поведении.

Русского Маугли нашла врач-педиатр из больницы в родном для Вити Подольске. Случайно она обнаружила, что мальчик в первые месяцы жизни планово проходил все осмотры, а после пропал из поля зрения врачей. Из-за этого она обратилась за помощью к правоохранительным органам, которые и разыскали ребенка.

Как оказалось, мать и бабушка решили, что Витя должен жить с собакой. В итоге за прошедшие годы он полностью перенял повадки питомца: мальчик передвигался на четвереньках, не умел разговаривать и ел исключительно из миски.

Заботу о необычном ребенке взяла на себя руководительница семейного детского дома «Милосердие» Лилит Горелова. Витя начал жить у нее в доме и постепенно учиться быть человеком. Со временем он начал говорить, пользоваться приборами и полностью социализировался.

Вите даже удалось выучиться на портного. Он активно работает и продолжает жить в доме Лилит. Приемная мать боялась, что мальчик так и не сможет полностью влиться в мир, поэтому оформила над ним пожизненную опеку. Как отмечают близкие Вити, он вырос и стал очень отзывчивым и добрым юношей, который всегда придет на помощь. Русский Маугли живет полноценной жизнью, а новые знакомые всегда с удивлением реагируют, когда узнают о его тяжелом прошлом.