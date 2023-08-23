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Чем выше любовь, тем ниже поцелуи: вдова Круга спровоцировала скандал в Сочи

23 августа 2023 15:45
Чем выше любовь, тем ниже поцелуи: вдова Круга спровоцировала скандал в Сочи

Звезда не против проявлений любви от фанатов.

В конце сезона отпусков многие знаменитости отправляются на гастроли по южным городам. Одной из них стала Ирина Круг. Выступление певицы не обошлось без происшествий.

Во время концерта женщина спустилась в зал и присела на одно из свободных кресел в первом ряду. Один из зрителей не упустил шанса, приобнял вдову Круга и поцеловал ее в шею.

Этот поступок возмутил охрану артистки. К мужчине подошли сразу несколько секьюрити и попытались оттащить его от исполнительницы. Но поклонник Ирины решил не останавливаться на достигнутом и полез на телохранителей с кулаками. Тут уже пришлось вмешиваться певице.

Круг заступилась за фаната.

«Что вы тут устроили?» напустилась она на охранников.

Несмотря на возражения сотрудников, обладательница премии «Шансон года» категорически велела им удалиться, а после завершила выступления уже без ЧП.

Фото: Кадр из музыкального клипа «Это было вчера», Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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