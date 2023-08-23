Чем выше любовь, тем ниже поцелуи: вдова Круга спровоцировала скандал в Сочи
Звезда не против проявлений любви от фанатов.
В конце сезона отпусков многие знаменитости отправляются на гастроли по южным городам. Одной из них стала Ирина Круг. Выступление певицы не обошлось без происшествий.
Во время концерта женщина спустилась в зал и присела на одно из свободных кресел в первом ряду. Один из зрителей не упустил шанса, приобнял вдову Круга и поцеловал ее в шею.
Этот поступок возмутил охрану артистки. К мужчине подошли сразу несколько секьюрити и попытались оттащить его от исполнительницы. Но поклонник Ирины решил не останавливаться на достигнутом и полез на телохранителей с кулаками. Тут уже пришлось вмешиваться певице.
Круг заступилась за фаната.
«Что вы тут устроили?» — напустилась она на охранников.
Несмотря на возражения сотрудников, обладательница премии «Шансон года» категорически велела им удалиться, а после завершила выступления уже без ЧП.