Чем вместо цемента поливали Федю из «Операции "Ы"»: повезло, что не задохнулся

В советское время кинотехнологии были развиты довольно слабо, и режиссеры выкручивались с помощью фантазии. Так, во время съемок комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» персонажа Алексея Смирнова Федю приходилось «окатить» цементом. Что это было на самом деле?

«Цемент» для кино готовили по специальному составу, от которого подступает рвотный рефлекс. Туда входила хлебная закваска и луковая эссенция — запах стоял как из преисподней. Смирнову несказанно повезло, что он не задохнулся этими жуткими зловониями.

Этот же «чудесный» состав использовался на съемках картины «Джентльмены удачи». Все наверняка помнят эпизод, где персонажи совершают побег в цистерне с цементом. Актерам пришлось окунуться в бочку со зловонной и липкой жидкостью.

После этого они долго отмывали одежду от «цемента», который оказался таким же стойким, как и оригинал. Так что, когда Василий Алибабаевич произносит «Хороший цемент, не отмывается совсем», ему можно верить.