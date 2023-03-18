Чем так шокировала народ фотография Марины Александровой с отцом

Этой осенью на экраны выйдет долгожданное продолжение сериала «Екатерина» с Мариной Александровой в главной роли. Четвертый сезон «Екатерина. Самозванцы» расскажет о любовных терзаниях императрицы и борьбе за власть, которая развернется у нее на глазах. Несмотря на то, что за плечами актрисы более 60 ролей только в кино, амплуа Екатерины II поклонники считают самым удачным. «Сама Екатерина позавидовала бы такой красоте и грации!», «Несомненно, Екатерина внешне вам значительно уступала», — делятся подписчики своим мнением в комментариях к выложенным Александровой кадрам со съемок.

40-летняя звезда уже более 10 лет замужем за телеведущим Андреем Болтенко. Но есть в ее жизни еще один главный мужчина — это отец. Прошлым летом она запустила флешмоб, попросив всех читателей ее блога выкладывать совместные фото с хэштегом #папины дочки. И подала пример, опубликовав веселый кадр с папой — полковником артиллерии Андреем Пупениным.