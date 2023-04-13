Чем педагогов разозлил фильм «Большая перемена»: вы будете очень удивлены

Телевизионная мелодрама «Большая перемена» рассказывает о жизни 9 «А» класса вечерней школы. Картина Алексея Коренева, снятая по мотивам повести Георгия Садовникова, была весьма тепло встречена публикой, однако профессиональные педагоги не остались от нее в восторге.

Дело в том, что перед выходом картины на советском телевидении газета «Вечерняя Москва» опубликовала небольшую заметку о фильме. В ней журналисты пересказали сюжет будущего фильма, обратив внимание на лирическое настроение ленты.

Преподавателей же такой подход к их профессии возмутил. Она завалили редакцию недовольными письмами, в которых негодовали, что их тяжелый труд представлен как легкомысленное приключение. Из-за этого Министерство образования даже потребовало сценарий фильма, чтобы окончательно понять, в чем же заключается идея «Большой перемены».

В итоге чиновники не разделили претензии учителей и похвалили работу сценаристов. Фильм был представлен публике весной 1973 года и до сих пор считается культовым.