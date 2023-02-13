Чем пахнут культовые «Шанель № 5»: грандиозный обман заставит вас гордиться Россией

Легендарная Коко Шанель оказала огромное влияние на мировую моду и парфюмерию. До сих пор аромат «Шанель № 5» считается эталонным и давно приобрел статус культового. Но мало кто знает, что к самой Коко этот запах не имеет никакого отношения — публику просто обманули.

Бессмертный аромат придумал француз Эрнест Бо. Однако его родиной была Российская Империя. Бо появился на свет в семье французского парфюмера, который передал свой талант Эрнесту.

Когда в стране произошла революция, Бо перебрался во Францию. Вскоре произошло самое судьбоносное знакомство в его жизни. Князь Дмитрий Романов представил парфюмеру свою возлюбленную Коко Шанель, и с того момента началось их плодотворное сотрудничество.

Модельер попросила Бо создать аромат, который бы передал запах женщины. Коко была категорически против розы и подобных ноток. Неожиданно, Эрнест вспомнил, как он служил под Мурманском во время Первой мировой войны. И это его вдохновило.

В свободное время Бо часто ходил к озерам и впитывал запах свежести. Он сохранил его в своей памяти и с трудом сумел его воссоздать из 80 компонентов. Так появились легендарные духи «Шанель № 5», в которых Эрнест увековечил память о своей родине. А женщины тут вовсе ни при чем. Об истории создания культового парфюма рассказал портал «Ирма Стрим».