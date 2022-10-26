Чем на самом деле закончилась культовая «Санта-Барбара»: хэппи-энд не для всех

Мыльная опера «Санта-Барбара» стала одним из самых продолжительных сериалов на телевидении. Всего с 1984 по 1993 годы на экраны вышло более 2 тысяч серий. Проект получил статус культового, но далеко не все зрители добрались до финала, чтобы узнать, чем закончилась история семьи Кэпвеллов. Тем более что в некоторых странах ленту показывали кусками: россияне, например, так и не дождались последних 97 серий, ведь трансляцию внезапно прервали.

Как выяснилось, хэппи-энд в сериале случился не для всех героев. В последней серии счастливую «развязку» получили только две пары: София и СиСи, а также Келли и Коннор МакКейб. Кроме того, зрителям показали свадьбу Уоррена и БиДжей. А вот злодейку Энди публично разоблачили и опозорили.

Своеобразной изюминкой эпизода стало появление в кадре продюсера Пола Рауча, который вписал себя в историю телесериала. В финальной сцене он неспешно прогулялся по павильону, затоптал окурок и исчез вместе с остальными героями.