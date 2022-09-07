Чем Гайдай неприятно удивил в фильме «Опасно для жизни!»: читается аморальный подтекст

В 1995 году на экраны вышла комедия Леонида Гайдая «Опасно для жизни!». Фильм довольно прохладно приняли зрители, а современники режиссера отмечали, что и он сам критически относился к своей работе. В Сети же и вовсе обнаружили вредный смысл сюжета картины.

Автор Дзен-канала «Психология. Кино. Жизнь » проанализировал изображение главного героя ленты в исполнении Леонида Куравлева. Блогер пришел к выводу, что персонажа специально рисуют комично, показывая, что его добрые поступки оборачиваются против него. Достаточно вспомнить, как он закрывает канализационный люк, не обратив внимание на рабочих, или самоотверженно охраняет электрокабель, к которому вовсе не подведен ток.

«Всякая там порядочность, организованность, альтруизм — это абсолютно не нужно», — определили в Сети главный подтекст ленты.

Комментаторы согласились с этим мнением. Они отметили, что комедия «Опасно для жизни!» не лучшая работа Гайдая.