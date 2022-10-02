Чем думали родители? Как звезду «Дела Румянцева» звали на самом деле

Знаменитый советский актер Геннадий Юхтин хорошо известен зрителям по своим ролям в таких картинах, как «Весна на Заречной улице» Марлена Хуциева (ее он сам считал лучшей в своей карьере), «Дело Румянцева», «Баллада о солдате», «Остров сокровищ» и других. Но вот о том, что на самом деле он не Геннадий, а Гений, актер узнал далеко не сразу.

Юхтин получил такое необычное имя из-за того, что его родители, Раиса и Гаврила, были убежденными большевиками, которые верили в идеалы партии и революции. Его старшую сестру, например, они назвали Идеей. Впрочем, в те времена подобное было скорее правилом, чем исключением: по всей стране детей называли Октябринами, Вилорами, Марленами, Кимами и другими «революционными» именами.

Сам актер никогда не задумывался о своем настоящем имени — еще со школы его все звали Генкой, да и во время съемок в титрах всегда писали «Геннадий Юхтин». Лишь в паспорте и других официальных документах он был записан Гением. Но и самому Юхтину, и его многочисленным друзьям, и поклонникам его таланта до этого, по большому счету, не было никакого дела. Гораздо интереснее были его персонажи.