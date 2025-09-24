Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Чем больше шкаф — тем больнее падать: называем трех главных слабаков среди злодеев аниме «Ван-Пис» — один позорнее другого

Чем больше шкаф — тем больнее падать: называем трех главных слабаков среди злодеев аниме «Ван-Пис» — один позорнее другого

24 сентября 2025 11:21
Чем больше шкаф — тем больнее падать: называем трех главных слабаков среди злодеев аниме «Ван-Пис» — один позорнее другого

Во франшизе предостаточно по-настоящему мощных антагонистов. Но есть и эта троица.

В «Ван-Писе» хватает монстров, способных переломать кости даже Луффи. Но среди них затесались такие недоразумения, что смотришь на их попытки угрожать Мугиварам и чувствуешь не страх, а испанский стыд.

Портал CBR выделил трёх главных «слабаков» франшизы.

Чем больше шкаф — тем больнее падать: называем трех главных слабаков среди злодеев аниме «Ван-Пис» — один позорнее другого

Капитан Куро — мастер планов без плана

Когда-то считался грозой морей, но решил «тихо уйти» и прикинуться дворецким. Его хитроумная афера с наследством Каи рухнула в тот момент, когда на горизонте показался Луффи.

Даже острые когти не спасли — бой вошёл в историю как один из самых односторонних в саге East Blue. Честно говоря, если бы Зоро пришёл чуть раньше, пиратам Куро пришлось бы разворачиваться прямо у причала.

Чем больше шкаф — тем больнее падать: называем трех главных слабаков среди злодеев аниме «Ван-Пис» — один позорнее другого

Ходи Джонс — рыба, которая утонула

На бумаге у Ходи был идеальный сетап: супер-стероиды, преимущество под водой, собственная армия в десять тысяч рыл и гигантский ковчег «Ноа» для финального аккорда. В реальности — позорный провал.

Луффи не только избил Джонса до полусмерти, но и продемонстрировал новый приём «Red Hawk». Армия подчинённых оказалась столь же бесполезной, и весь флот сдулся до стыдного быстро.

Чем больше шкаф — тем больнее падать: называем трех главных слабаков среди злодеев аниме «Ван-Пис» — один позорнее другого

Джек Засуха — позор «чудовищ» Кайдо

Формально он главный злодей арки «Зоу». Фактически — статист, которому не удалось навредить ни одному из героев. Его единственным «успехом» стало ранение Зунешии, и то лишь потому, что Момо долго собирался с духом.

Как только юный наследник подал команду, армия Джека была разнесена в клочья, а сам он красиво пошёл ко дну. Даже собственные коллеги по «Зверям» считали его ходячим анекдотом.

Ранее мы писали: Не чёткая линия, а маршрут пьяного пирата: попробовали разобраться в хронологии «Ван-Пис» и не сойти с ума (получилось, но не всё)

Фото: Кадр из аниме «Ван-Пис»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Феномен»: создательница «Киберслава» объяснила гениальность «Евангелиона» — аниме не для детей уникально в своем роде «Феномен»: создательница «Киберслава» объяснила гениальность «Евангелиона» — аниме не для детей уникально в своем роде Читать дальше 2 октября 2025
Не ради «ми-ми-ми»: почему Почиту в «Человеке-бензопиле» сделали таким милым? У создателя манги есть по-настоящему мрачный ответ Не ради «ми-ми-ми»: почему Почиту в «Человеке-бензопиле» сделали таким милым? У создателя манги есть по-настоящему мрачный ответ Читать дальше 1 октября 2025
«Не хочу, боюсь, никому не нужен»: «Евангелион» вышел ровно 30 лет назад, и ИИ объяснил смысл шедевра так, что поймут даже школьники «Не хочу, боюсь, никому не нужен»: «Евангелион» вышел ровно 30 лет назад, и ИИ объяснил смысл шедевра так, что поймут даже школьники Читать дальше 1 октября 2025
Самое грустное воспоминание и очень милый демон: что скрывает дверь во сне Денджи в «Человеке-бензопиле» Самое грустное воспоминание и очень милый демон: что скрывает дверь во сне Денджи в «Человеке-бензопиле» Читать дальше 1 октября 2025
Это что за Колобок? В «Истребителе демонов» Аказа эпично лишился головы, но благодаря особенности смог ее отрастить Это что за Колобок? В «Истребителе демонов» Аказа эпично лишился головы, но благодаря особенности смог ее отрастить Читать дальше 30 сентября 2025
На «Человеке-бензопиле» свет клином не сошелся: 6 главных аниме-премьер октября — в списке есть даже тайтл от Disney! На «Человеке-бензопиле» свет клином не сошелся: 6 главных аниме-премьер октября — в списке есть даже тайтл от Disney! Читать дальше 3 октября 2025
«Ева залезает в Синдзи»: на Reddit вспомнили советский «Евангелион» — японцы скопировали покадрово «Ева залезает в Синдзи»: на Reddit вспомнили советский «Евангелион» — японцы скопировали покадрово Читать дальше 2 октября 2025
«”Поднятие уровня” — не то пальто»: нейросеть нашла 3 идеальных малоизвестных аниме вместо скатившегося «Восхождения героя щита» «”Поднятие уровня” — не то пальто»: нейросеть нашла 3 идеальных малоизвестных аниме вместо скатившегося «Восхождения героя щита» Читать дальше 1 октября 2025
«Что вы оба в ней нашли?»: даже Химэно не понимала, почему Аки понравилась Макима — а мы сейчас объясним «Что вы оба в ней нашли?»: даже Химэно не понимала, почему Аки понравилась Макима — а мы сейчас объясним Читать дальше 1 октября 2025
3 серия 4 сезона «Клюквенного щербета» разбивает сердца: отныне Омер — убийца 3 серия 4 сезона «Клюквенного щербета» разбивает сердца: отныне Омер — убийца Читать дальше 30 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше