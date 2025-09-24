Чем больше шкаф — тем больнее падать: называем трех главных слабаков среди злодеев аниме «Ван-Пис» — один позорнее другого

Во франшизе предостаточно по-настоящему мощных антагонистов. Но есть и эта троица.

В «Ван-Писе» хватает монстров, способных переломать кости даже Луффи. Но среди них затесались такие недоразумения, что смотришь на их попытки угрожать Мугиварам и чувствуешь не страх, а испанский стыд.

Портал CBR выделил трёх главных «слабаков» франшизы.

Капитан Куро — мастер планов без плана

Когда-то считался грозой морей, но решил «тихо уйти» и прикинуться дворецким. Его хитроумная афера с наследством Каи рухнула в тот момент, когда на горизонте показался Луффи.

Даже острые когти не спасли — бой вошёл в историю как один из самых односторонних в саге East Blue. Честно говоря, если бы Зоро пришёл чуть раньше, пиратам Куро пришлось бы разворачиваться прямо у причала.

Ходи Джонс — рыба, которая утонула

На бумаге у Ходи был идеальный сетап: супер-стероиды, преимущество под водой, собственная армия в десять тысяч рыл и гигантский ковчег «Ноа» для финального аккорда. В реальности — позорный провал.

Луффи не только избил Джонса до полусмерти, но и продемонстрировал новый приём «Red Hawk». Армия подчинённых оказалась столь же бесполезной, и весь флот сдулся до стыдного быстро.

Джек Засуха — позор «чудовищ» Кайдо

Формально он главный злодей арки «Зоу». Фактически — статист, которому не удалось навредить ни одному из героев. Его единственным «успехом» стало ранение Зунешии, и то лишь потому, что Момо долго собирался с духом.

Как только юный наследник подал команду, армия Джека была разнесена в клочья, а сам он красиво пошёл ко дну. Даже собственные коллеги по «Зверям» считали его ходячим анекдотом.

