«Челюсти» наяву: звезда «Фабрики звезд» пожалела об отпуске на Мальдивах

Некоторые российские звезды предпочитают отдыхать на одних и тех же курортах, не изменяя своим традициям. Обычно они выбирают роскошные места, которые не по карману их поклонникам.

Например, звезда «Фабрики звезд» Ирина Дубцова обожает Мальдивы. Певица признавалась, что объездила множество стран и даже островов, но именно этот курорт называет идеальным. Каждый год исполнительница отправляется туда на отдых вместе с сыном.

Артистка считает, что на эти несколько недель они буквально оказываются в раю с чистым воздухом, вкусной едой, свежими фруктами и прозрачным океаном. Хотя однажды природа сильно омрачила отпуск Дубцовой.

Когда она плавала неподалеку от берега, к ней очень близко подобралась акула. Певица изо всех сил начала грести в сторону, чтобы оторваться от хищницы. К счастью, ей удалось спастись, к тому же и акула была небольших размеров. Тем не менее долгое время Дубцова считала отпуск испорченным.

Прошло несколько месяцев, эмоции улеглись, и певица снова рискнула полететь на острова. Даже в условиях опасности отказываться от курорта она не захотела.