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Челюсть упала на пол: россияне не поверили своим глазам, увидев преображение модели после макияжа

17 декабря 2022 06:45
Челюсть упала на пол: россияне не поверили своим глазам, увидев преображение модели после макияжа

Магия вне Хогвартса.

Сегодня искусство макияжа выходит на новый уровень. Мейкап артисты приравниваются к художникам, потому что их творчество завораживает и вызывает сильные эмоции.

Видео Валерии Ворониной с волшебным преображением из дурнушки в красавицу вызвало бурный интерес у пользователей социальной сети. Оно набрало более полутора миллионов просмотров, а в комментариях люди разделились на два лагеря. Одни считают, что в ролике показаны две разные девушки:

«Нос другой совсем, это видимо разные люди», «Это один и тот же человек?!», «Первая ни она, у первой подбородок как у Шварцнеггера».

Другие пользователи восхищаются магической способностью визажиста менять внешность только с помощью косметики.

«Опять же, потрясающе», «Сила макияжа», «Без Мейкап можно инфаркт схватить», — отмечают подписчики в комментариях.

Челюсть упала на пол: россияне не поверили своим глазам, увидев преображение модели после макияжа
Фото: соцсети, Legion-Media
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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