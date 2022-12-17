Челюсть упала на пол: россияне не поверили своим глазам, увидев преображение модели после макияжа

Сегодня искусство макияжа выходит на новый уровень. Мейкап артисты приравниваются к художникам, потому что их творчество завораживает и вызывает сильные эмоции.

Видео Валерии Ворониной с волшебным преображением из дурнушки в красавицу вызвало бурный интерес у пользователей социальной сети. Оно набрало более полутора миллионов просмотров, а в комментариях люди разделились на два лагеря. Одни считают, что в ролике показаны две разные девушки:

«Нос другой совсем, это видимо разные люди», «Это один и тот же человек?!», «Первая ни она, у первой подбородок как у Шварцнеггера».

Другие пользователи восхищаются магической способностью визажиста менять внешность только с помощью косметики.