Челюсть упадет на пол: сын Казановы из «Улицы разбитых фонарей» произвел фурор

У Александра Лыкова, известного по роли Казановы в сериале «Улицы разбитых фонарей», есть взрослый сын по имени Матвей. И кто бы мог подумать, что у Лыкова вырастет настолько красивый наследник.

Матвею Лыкову 35 лет. Молодой человек дебютировал как модель в 2007 году на Неделе моды в Нью-Йорке, а в 2009 году вошел в список 10 самых востребованных подиумных моделей. Благодаря харизме и эффектной внешности Лыков успел побывать лицом многих модных брендов – таких, как Gucci.

Также в 2015 году Матвей Лыков снялся в главной роли Армана в фильме «Он — дракон».

Но к несчастью поклонник, сердце красавца занято. Лыков женат на фэшн-дизайнере Джессике Стенерос. Пара живет в Париже и воспитывает двоих дочерей – Сиенну и Лу.