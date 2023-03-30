Челюсть упадет на пол: что стало с певицей, которая чуть не довела себя до анорексии

Певица Тейлор Свифт стала задумываться о внешнем виде после комментариев одноклассников. Одни называли ее толстой, другие — беременной. Попытки похудеть быстро переросли в пищевое расстройство, когда девушка не могла есть вообще ничего.

Многочасовые тренировки, изнурительный подсчет съеденного в дневнике — поп-дива документировала каждую полученную калорию. Так продолжалось на протяжении года. В 2015-м звезде удалось отступить от опасной пропасти под названием анорексия и принять себя настоящую.

Артистка превратилась в подлинную красавицу и продолжила штурмовать новые творческие вершины. Рассказывая о темных временах своей жизни, желание похудеть Свифт объясняла принятыми в обществе стандартами красоты. Навязанные представления об идеальной фигуре вынуждают худых переживать из-за отсутствия форм. А девушек с формами вгоняют в депрессию из-за объемов в нежелательных местах.