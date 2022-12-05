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Челябинский метеорит – это еще цветочки: предсказание на 2023 год заставит вздрогнуть

5 декабря 2022 18:15
Челябинский метеорит – это еще цветочки: предсказание на 2023 год заставит вздрогнуть

Одному из городов обещают практически полное уничтожение.

В 2013 году метеорит упал в районе озера Чебаркуль в Челябинске. Ударная волна была такой силы, что в многоэтажках города выбило стекла. Пострадало более 1500 человек, но, к счастью, обошлось без погибших. Однако, по некоторой информации, в следующем году падение нового метеорита может принести большие проблемы человечеству.

В этом уверен пользователь Сети с ником Time Voyager. За его сообщениями активно следят западные СМИ, ведь он называет себя путешественником во времени. По его словам, он уже побывал в будущем и точно знает, что там случится. И его предсказание на 2023 год заставит вздрогнуть.

Как заявляет Time Voyager, в начале года в Нидерландах обнаружат бункер, в котором будут скрыты древние тайны ранних цивилизаций. А уже 28 апреля в Амстердаме упадет метеорит, который почти полностью сотрет город с лица земли. Кроме того, согласно прогнозам таинственного пользователя, из-за необратимых изменений климата жителям Австралии грозит серьезная эпидемия и жесткий локдаун. А Антарктида начнет активно заселяться людьми.

Фото: Кадр из фильма «Метеорит» (2020)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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