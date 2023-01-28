«Человеком быть обязан»: россияне потеряли дар речи, узнав об истинной сущности Гоши из «Москва слезам не верит»
Образ настоящего героя был лишь на экране.
Гоша из культовой драмы «Москва слезам не верит» для многих женщин был настоящим образцом мужчины-спасителя. В фильме его сыграл Алексей Баталов, который выполнил все поставленные перед ним задачи и одновременно вызвал массу споров относительно поступков своего персонажа.
Если на экране актер готов был взять ответственность за жену и ее ребенка, то в реальной жизни он не способен был позаботиться даже о собственной семье. После перового брака у него осталась маленькая девочка Надя, но связь с ней вскоре оборвалась. А когда у повзрослевшей девушки родилась дочь, то с ней мужчина даже не пытался наладить контакт.
Таким образом, артист позабыл о своем первенце, внучке и даже правнучке. А в интервью он называл их «малознакомыми людьми». Такое отношение сильно разозлило пользователей сети.
«Актёром можешь ты не быть, а человеком быть обязан», «Оказался с гнильцой», «Насколько циничным, нехорошим человеком был этот всеобщий любимец», — возмутились комментаторы.