«Человеком быть обязан»: россияне потеряли дар речи, узнав об истинной сущности Гоши из «Москва слезам не верит»

Гоша из культовой драмы «Москва слезам не верит» для многих женщин был настоящим образцом мужчины-спасителя. В фильме его сыграл Алексей Баталов, который выполнил все поставленные перед ним задачи и одновременно вызвал массу споров относительно поступков своего персонажа.

Если на экране актер готов был взять ответственность за жену и ее ребенка, то в реальной жизни он не способен был позаботиться даже о собственной семье. После перового брака у него осталась маленькая девочка Надя, но связь с ней вскоре оборвалась. А когда у повзрослевшей девушки родилась дочь, то с ней мужчина даже не пытался наладить контакт.

Таким образом, артист позабыл о своем первенце, внучке и даже правнучке. А в интервью он называл их «малознакомыми людьми». Такое отношение сильно разозлило пользователей сети.