«Человеки! Одумайтесь!»: только фанаты Мягкова вспомнят 5 фильмов с ним по одной фразе (тест)

Проверим, разбираетесь ли вы в фильмографии актера.

Одни его фразы стали мемами, другие — частью повседневной речи, а третьи и вовсе потеряли авторство. Но настоящие поклонники Андрея Мягкова наверняка помнят его реплики из культовых кинолент. И именно им мы посвятили наш новый тест.

Вам предстоит угадать пять легендарных советских фильмов по одной фразе. Попадётся и очевидное, и то, над чем некоторым придётся задуматься.

Ну что, проверим, насколько крепко эти фразы засели у вас в голове? Тогда вперед, желаем удачи!

Ранее мы писали: Тест для тех, у кого в детстве висел ковер на стене: попробуйте угадать советский фильм по паласу