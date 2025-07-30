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Киноафиша Статьи «Человеки! Одумайтесь!»: только фанаты Мягкова вспомнят 5 фильмов с ним по одной фразе (тест)

«Человеки! Одумайтесь!»: только фанаты Мягкова вспомнят 5 фильмов с ним по одной фразе (тест)

30 июля 2025 12:19
«Человеки! Одумайтесь!»: только фанаты Мягкова вспомнят 5 фильмов с ним по одной фразе (тест)

Проверим, разбираетесь ли вы в фильмографии актера.

Одни его фразы стали мемами, другие — частью повседневной речи, а третьи и вовсе потеряли авторство. Но настоящие поклонники Андрея Мягкова наверняка помнят его реплики из культовых кинолент. И именно им мы посвятили наш новый тест.

Вам предстоит угадать пять легендарных советских фильмов по одной фразе. Попадётся и очевидное, и то, над чем некоторым придётся задуматься.

Ну что, проверим, насколько крепко эти фразы засели у вас в голове? Тогда вперед, желаем удачи!

Ранее мы писали: Тест для тех, у кого в детстве висел ковер на стене: попробуйте угадать советский фильм по паласу

Фото: Кадры из фильма «Гараж» (1980)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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