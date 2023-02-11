Человек с большой буквы: россияне не подозревали, кто муж Регины Дубовицкой

Регина Дубовицкая известна как ведущая и руководитель шоу «Аншлаг», которое вот уже несколько десятилетий не покидает российские экраны. Миллионы поклонников регулярно видят ее в своих телевизорах, однако мало кто знает, как складывается личная жизнь популярной артистки.

Как оказалось, своего супруга Дубовицкая встретила еще в 17 лет. Тогда будущая звезда экрана познакомилась в поезде с Юрием Айвазяном, который был на 11 лет старше. Молодой физик тут же привлек ее внимание, но в то время о свадьбе Дубовицкая не задумывалась.

В итоге Юрий и Регина продолжили общение и через некоторое время стали мужем и женой. Как признается телеведущая, главный секрет их крепкого брака — увлеченность каждого своим делом. Ведь пока Дубовицкая развивает свое юмористическое шоу, ее муж трудится во Всероссийском научно-исследовательском институте физико-технических измерений. 85-летний ученый считается основоположником физического направления в области магнетизма и всю свою жизнь посвятил науке.

Дубовицкая при этом не рассказывает поклонникам о личной жизни. Она держит свой брак в тайне, а ее муж старается не появляться на публике, избегая такого внимания.