«Человек неевропейской расы»: новым Джеймсом Бондом уже точно не станут Шаламе с Томом Харди — продюсеры выбрали другой путь

Фанаты Бондианы снова играют в угадайку: кто же станет следующим агентом 007? Список фаворитов до вечера среды выглядел эффектно — Джейкоб Элорди, Тимоти Шаламе, Генри Кавилл и даже Том Харди. Но увы, всех этих красавцев можно сразу вычеркивать. Как и Идриса Эльбу.

Новый Джеймс Бонд будет британцем по происхождению и, как подчеркнули инсайдеры Deadline, со «свежим лицом». То есть никаких громких имен, только малоизвестный парень до 30 лет, выросший где-нибудь на Британских островах.

И это полностью переворачивает фанатские теории: голливудские звезды пролетели, а сам 007 рискует стать самым «инкогнито» агентом за всю историю франшизы.

Сценарист Стивен Найт, автор «Острых козырьков» и «Табу» с Томом Харди, собирается вернуться к истокам — к образу «тупого инструмента», как называл Бонда сам Ян Флеминг.

То есть на кастинге будут искать не харизматичного мачо с плакатной внешностью, а мужчину, в котором сразу читается опасность. С таким лучше не садиться рядом в пабе, потому что он, кажется, может убить взглядом.

При этом один из критериев выбора — открытость к новому. А значит, на горизонте появляется реальная возможность впервые увидеть темнокожего Бонда.

«Я спросил у источников, может ли Бонда сыграть человек неевропейской расы? Ответ был утвердительным», — заявил источник Deadline.

Продюсеры уточнили, что с радостью рассмотрят любых персон, лишь бы они попадали в канон по духу: британский акцент, сдержанность, стальные нервы и минимум лишних слов.

Режиссировать новую часть доверили Дени Вильневу, и только в 2027 году он начнет съемки, так что премьера назначена на 2028-й. До тех пор поклонникам остается гадать: кто этот молодой британец, который перехватит у Крейга смокинг и фирменное «Bond… James Bond»?

Одно ясно точно — звезду уровня «Аватара» тут не ждите, ставка сделана на неожиданность.

Ранее мы писали: Зовите ее Валерия: за 70 лет в кино Кардинале успела сняться в советской драме — вместе с юным Михалковым и лучшим Бондом в истории