Человек-кузнечик существует в реальной жизни: гляньте, каким он стал после операции

Когда маленький Ульрих появился на свет, врачи в Африке только развели руками. У него была редкая болезнь — контрактура четырехглавой мышцы. Из-за нее тело мальчика было буквально сложено пополам, а колени вывернуты в другую сторону, как у кузнечика. При ходьбе Ульриху приходилось опираться на палки. На улицах его высмеивали и обижали. Но мальчик стойко воспринимал насмешки. Куда больше его волновали участившиеся в подростковом возрасте боли в суставах. 12-летний Ульрих понимал, что эти неприятные ощущения с годами только усилятся.

К счастью, ему помогли врачи благотворительного фонда «Корабли милосердия». На плавучем судне, переоборудованном в госпиталь, медики путешествуют по странам третьего мира. Там Ульриху и сделали сложнейшую операцию. Впервые за свою жизнь мальчик смог выпрямиться, обнять мать и дотянуться до полки в комнате. Ему еще предстоит долгая работа по реабилитации, но теперь Ульрих стал ближе к своей мечте — сесть за школьную парту.