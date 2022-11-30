Человек из будущего предсказал страшное происшествие: из США лучше бежать

Эно Алрик прославился на весь мир, так как уверен, что он прибыл на Землю из 2671 года. Благодаря возможностям социальных сетей он активно делится с публикой предсказаниями будущего и всегда называет весьма точные даты. И одно из его заявлений заставляет жителей США срочно корректировать свою жизнь.

Как уверен путешественник во времени, весной этого года западное побережье Северной Америки постигнет большое несчастье. На Сан-Франциско и близлежащие города 15 мая следующего года обрушится мощное цунами, которое может уничтожить все живое в этой части страны. По словам Эно, высота волны достигнет практически 230 метров, что в разы превысит разрушительное цунами, произошедшее в Японии в 2011 году.

Пользователи Сети двояко отнеслись к словам блогера. Одни посмеялись над предсказателем, тогда как другие уверены, что его заявления вполне могут быть правдой. Некоторые весьма впечатлительные подписчики не скрывают, что намерены отправиться как можно дальше от США весной следующего года.