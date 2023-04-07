Человек-амфибия существовал на самом деле: как сложилась его судьба

Научно-фантастический роман Александра Беляева «Человек-амфибия» произвел огромный фурор. По книге был снят фильм с Владимиром Кореневым, ставший всесоюзным хитом. Многие уверены, что Беляев полностью выдумал эту историю, однако это не так.

Оказывается, легенда о рыбочеловеке существовала давно, и основана она на реальных событиях. Юношу звали Франсиско, и он жил в маленьком испанском городке. Однажды во время купания его унесло течением в море, и все решили, что он утонул. Но спустя пять лет рыбаки обнаружили в воде нечто странное. В их сети попало диковинное существо, которое лихо вырвалось из пут.

После этого «морское чудище» являлось несколько раз и другим рыбакам. Они обнаружили, что у существа человеческое тело, рыбья чешуя вдоль позвоночника и жабры. Однажды человека-амфибию удалось поймать.

«Морского дьявола» привезли в монастырь, где с ним пытались поговорить. Однако рыбочеловек мог произнести только одно слово: «Льерганес». Это название города, где жил Франсиско.

Так юноша вернулся домой. Он прожил с матерью десять лет. За эти годы он так и не научился говорить. Кроме того, Франсиско ел всего раз в неделю и ходил по дому обнаженным. А однажды он ушел из дома купать в море, но назад так и не вернулся.