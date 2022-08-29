«Человеческого ничего не осталось»: изменившаяся до неузнаваемости Мадонна вызвала оторопь

Певицу Мадонну давно уличили в злоупотреблении пластикой. Казалось бы, 64-летняя артистка уже ничем не сможет удивить фанатов, однако новые снимки звезды сделали свое дело.

В своих социальных сетях певица опубликовала кадры, на которых показала себя во всей красе. Фотосессия прошла в туалетной комнате, где знаменитость предстала в провокационном образе — с розовыми волосами и в колготках в сетку. Однако наибольшее внимание привлекло лицо Мадонны.

Подписчики подметили, что исполнительница настолько увлекалась уколами красоты и другими манипуляциями с внешностью, что перестала быть похожей на себя. По мнению большинства, изменения не пошли на пользу звезде, а сделали ее похожей на гуманоида.

«Человеческого ничего не осталось», — подметил один из интернет-пользователей в комментариях под постом певицы. Впрочем, Мадонна на подобные сообщения внимание не обращает и вряд ли раздумывает над тем, чтобы раз и навсегда забыть дорогу в кабинет своего пластического хирурга.