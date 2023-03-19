Челночила и ушла в религию: куда пропала Аля Ягодкина из культовых «Женщин» (фото)

Галине Яцкиной повезло прославиться ещё в студенческие годы. И уже на третьем курсе она снялась в драме «Женщины» исполнив роль Али Ягодкиной. Но после этой культовой картины ее карьера не закончилась, как это бывает у многих молодых артистов, рано столкнувшихся с широкой популярностью.

Красавица сыграла главную роль в фильме «Уроки французского» и теперь уже уверено вписала свое имя в историю отечественного кинематографа. Однако кризис 90-х годов отразился и на ней. Бывшей звезде пришлось ездить в Китай и покупать там вещи, чтобы перепродавать их на Саратовском рынке. А после она и вовсе уехала в Финляндию, чтобы преподавать актерское мастерство.

В личной жизни Галины тоже не было постоянства, и она выходила замуж четыре раза. В конце концов женщина нашла спасение в религии и обрела внутренний покой. Теперь артистка отказывается от любых предложений о съёмках и наслаждается своим одиночеством.