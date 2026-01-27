Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Статьи Чехи эту советскую сказку назвали «Мразик», но от большой любви: догадываетесь, о каком фильме речь?

27 января 2026 08:27
Для них Мафушенька и Настенька, что для нас Лукашин с Наденькой.

Если в Голливуде его назвали «одним из худших фэнтези в истории», а Стивен Спилберг тайком восхищался спецэффектами, то в Чехии «Морозко» превратился в культ. Не просто фильм — в национальное достояние (хотя отношения к его созданию они и не имеют), без которого рождественские праздники теряют смысл.

Секрет успеха — не в экзотике «русского духа», а в поразительном попадании в чешский культурный код. Как заметил кинокритик Камил Фила, злодеи там «не ужасны, а нелепы» — как родная баба-Яга, больше смешная, чем страшная. Сюжет динамичен, мораль ненавязчива, а главный герой Иван борется не с драконами, а с собственным нарциссизмом — что актуально в любую эпоху.

Но настоящая магия случилась позже. Фильм, который чехи знают под именем «Мразик», стал любимым, его обожают даже современные дети. Когда в 1993 году телевидение рискнуло убрать его из праздничной сетки, зрители ответили шквалом протестных писем. Попытка «отменить» советскую сказку в постсоциалистической Чехии провалилась с оглушительным треском.

«Эстафета восхищения, — говорит чешский режиссёр Зденек Трошка, — передалась от родителей к детям, от бабушек к внукам». А Инна Чурикова, чья Марфушка вызвала в Чехии особую нежность, получила из рук посла серебряную медаль Масарика — знак признания, которого удостаиваются немногие иностранные артисты.

Парадокс в том, что сегодня «Морозко», возможно, больше любят в Чехии, чем на родине. Для большинства молодежи у нас он давно стал устаревшей сказкой, которой предпочтут современные пестые ленты.

Фото: Кадр из фильма «Морозко» (1964)
Игорь Мустафин
