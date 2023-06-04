Чего вы никогда не увидите в турецких фильмах и сериалах: неочевидные табу

Турецкие сериалы обрели бешеную популярность в России. За любовными перипетиями героев следят более пристально, чем за политикой, российским кинопромом, Голливудом и чем бы то ни было еще. Однако есть вещи, которые есть в любом сериале, кроме турецкого, и вы никогда не встретите их в нем.

Неочевидные табу сначала незаметны, но, узнав о них, не обращать внимание на несоответствие привычному формату уже невозможно. В турецких сериалах сложно встретить не только эротическую сцену, но и даже поцелуй героев в губы. Это обусловлено тем, что население государства — это преимущественно мусульмане, а в их религии проявление открытых чувств считается греховным и недопустимым.

В Турции даже есть специальная организация, которая контролирует соблюдение моральных и этических норм при съемках любых художественных кинопроектов. Открытое проявление чувств в стране — это нонсенс даже для мужа и жены. Поэтому турецких зрителей совершенно не удивляет и не смущает весьма пуританский, а иногда и слегка ханжеский формат, определенный их кинематографом.