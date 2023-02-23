Чего только не придумают: как выглядит странный дом тети Тани из «Спокойной ночи, малыши!»

Любимая ведущая Брежнева, знакомая по детским программам и «Голубому огоньку», Татьяна Веденеева большую часть жизнь отдала телевидению, что позволило ей стать обладательницей сразу трех объектов недвижимости. Свой московский подмосковный пентхаус она показывала в программе «Звезды сошлись».

Именитая ведущая давно мечтала о большом доме. Строительство 400-метрового коттеджа в одном из подмосковных поселков недалеко от МКАД началось со скандала. Бригада, которую наняла Веденеева, попыталась обмануть ее, забрав аванс в два миллиона рублей и не осуществив никаких работ. Дело дошло до суда. Его знаменитая тетя Таня выиграла.

В трехэтажном особняке, выполненном в светлых тонах, есть три спальни, гостиная, кухня, два кабинета, каминная зона, санузлы, хаммам. Интерьер Татьяна придумывала сама, а главной «фишкой» своего жилища сделала 100-летнюю мраморную лестницу. Она забрала ее из «Школы современной пьесы» на Неглинной, которую все равно собирались сносить. Чтобы лишний раз не использовать артефакт, ведущая построила в доме лифт.