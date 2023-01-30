Чего на самом деле хотят женщины от мужчин: честный ответ вас несказанно удивит

Мужчины испокон веков задавались вопросом о том, как покорить любую женщину. Между тем вполне конкретный ответ на него был озвучен еще в 1888 году.

Тогда одна из жительниц Техаса дала объявление в газету, при помощи которого надеялась наладить личную жизнь. При этом она четко обозначила требования к потенциальным претендентам на ее руку и сердце.

Полный текст объявления был опубликован порталом Wday. В частности, в нем говорится, что будущему мужу не полагается жевать табак, употреблять виски, а также нецензурно выражаться. Кроме того, он должен иметь свой бизнес, чтобы быть способным взять на себя все заботы о девушке, не желающей работать.

Стоит признать, что за прошедшее время мало что изменилось. Представительницы прекрасного пола по-прежнему не любят мужчин с пагубными привычками и теряют голову от тех, кто готов ради них сорить деньгами.