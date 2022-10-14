Чего боялся Савелий Крамаров до самой смерти: «побег» из СССР ни при чем

Первый успех к Савелию Крамарову пришел после фильма «Неуловимые мстители» 1966 года. Он стал востребованным актером и в кино, и в театре. За картиной последовали десятки других работ, в которых Крамаров демонстрировал яркий комический талант. В 1974 году ему присвоили почетное звание «заслуженного артиста», и он собирался получить «народного». Но все изменила эмиграция.

После отъезда его дяди в Израиль за Крамаровым закрепилась слава неблагонадежного советского гражданина. Принимались во внимание и увлечение актера йогой, и его еврейские корни: Савелий свято чтил традиции, не снимался в шаббат, не употреблял спиртное, ел только кошерную пищу. Тогда Крамаров решился на отчаянный шаг: он написал письмо президенту США Рональду Рейгану с просьбой дать ему возможность сниматься в США. После получения положительного ответа актер переехал в Америку в 1981 году.

Но куда больше, чем советский режим или невостребованность, его пугало другое — он всегда боялся заболеть раком, о чем честно признавался в интервью. С самой юности Крамаров поддерживал фигуру, ел каши на воде, делал ежедневные пробежки и устраивал оздоровительные голодовки. Он собирался прожить до 120 лет, поэтому на свой 60-летний юбилей сделал предложение возлюбленной Наталье Сирадзе, ставшей его последней женой.

Вместе они не прожили и года: то, чего так опасался актер, все-таки с ним случилось. Через три месяца в январе 1995 года у Крамарова обнаружили рак сигмовидной кишки. Он прошел все необходимые этапы лечения, но «сгорел» от болезни всего за полгода.