Чеченский сын Орбакайте выбрал жизнь с отцом: все дело в выходках Пугачевой

У дочери Аллы Пугачевой Кристины Орбакайте, как известно, трое детей от разных мужей. Ее средний ребенок Дени был рожден в гражданском браке с бизнесменом из Чечни Русланом Байсаровым. После их скандального разрыва мальчик выбрал жизнь с отцом, и вот почему.

Между Русланом и Кристиной завязалась нешуточная борьба за наследника. Бизнесмен хотел, чтобы Дени жил с ним в Чечне. Байсаров-старший боялся, что Орбакайте увезет сына в США, где жил ее новый возлюбленный. Кристина же отстаивала свое право на мальчика как могла.

На суде дали слово и самому Дени. Байсаров-младший честно рассказал, что ни бабушка, ни мама не уделяли ему должного внимания. Пугачева то и дело пропадала на гастролях и репетициях, Орбакайте тоже занималась своими делами. Дени признался, что ни одного Нового года он не отметил с бабушкой. Поэтому мальчик захотел жить с отцом.

Выходки Пугачевой и Орбакайте и их пренебрежение ребенком предопределили судьбу Байсарова-младшего. Дени жил с матерью, когда она приезжала в Россию, в остальное время он был с отцом.