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Чеченский сын Орбакайте огорошил признанием о Пугачевой: хватило нескольких слов

24 июня 2022 13:50
Чеченский сын Орбакайте огорошил признанием о Пугачевой: хватило нескольких слов

Дени Байсаров был недоволен постоянными гастролями звездной семьи.

Отношения Кристины Орбакайте с чеченским бизнесменом Русланом Байсаровым закончились крупным скандалом. Предприниматель дико ревновал возлюбленную к каждому мужчине на сцене и, по слухам, во время одной из ссор даже сломал ей нос. Их гражданский союз продлился 5 лет, после чего в 2003 году Кристина настояла на расставании, устав от характера возлюбленного.

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Но разбирательства между ними продолжались еще 6 лет. Касались они общего сына Дени. В 2009 году Байсаров подал иск в суд, заявив, что мальчик должен жить с ним. Бизнесмен боялся, что Кристина, к тому времени уже вышедшая замуж за гражданина Америки, может увезти сына в США. Орбакайте же настаивала на полной опеке над Дени, заявляя, что в противном случае Байсаров перевезет его в Чечню.

Чеченский сын Орбакайте огорошил признанием о Пугачевой: хватило нескольких слов

Интересы предпринимателя взялся представлять известный звездный адвокат Александр Добровинский, который до сих пор помнит выступление Дени на суде. Мальчику и выпало в итоге решать, с кем он хочет остаться. Как выяснилось, в звездной семье Пугачевой он был обделен вниманием из-за напряженных рабочих графиков мамы и бабушки.

«Ни одного Нового года мы вместе не провели», — огорошил признанием Дени.

В интервью для издания «ВОКРУГ ТВ» Добровинский подчеркнул, что Дени был согласен жить с мамой, когда она находилась в России. В остальное же время мальчик пожелал быть рядом с отцом. В результате такое решение и было принято. Сейчас повзрослевший Дени поддерживает прекрасные отношения и с матерью, и с отцом.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com, соцсети
Елена Королева
Елена Королева
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