Чеченский сын Орбакайте найден спустя месяцы поисков: оказался в неожиданном месте

Дени Байсаров резко пропал с радаров, чем всполошил публику. Сын Кристины Орбакайте давно перестал появляться в социальных сетях и приостановил работу своей компании по организации арт-вечеринок, чем вызвал немало слухов.

Подлила масла в огонь и певица. В день рождения сына Орбакайте дала понять поклонникам, что не поддерживает с ним связь. Тогда все заговорили о том, что даже мать не знает, где находится Дени и как идут его дела. Однако спустя месяцы его поиски завершены. Байсаров оказался в неожиданном месте.

Ранее чеченский сын Орбакайте уверял широкую общественность в том, что любит Москву и не намерен никуда уезжать. Теперь же стало известно, что бизнесмен последовал примеру старшего брата Никиты Преснякова и улетел в США. Об этом изданию «Московский комсомолец» поведала домработница звездного семейства Людмила Дороднова.