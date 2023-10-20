Чеченский любовник предпочел Собчак другую: обомлеете, узнав, с кем он жил

Личная жизнь Ксении Собчак всегда была бурной. Задолго до скандальной свадьбы с Константином Богомоловым светская львица попадала в заголовки СМИ благодаря очередной интрижке. В молодости у ветреной барышни был серьезный роман с бизнесменом Умаром Джабраиловым.

Несмотря на 23-летннюю разницу в возрасте, Собчак по ушли влюбилась в импозантного предпринимателя. Вместе парочка путешествовала по миру и ходила на вечеринки. Спустя несколько лет отношения сошли на нет. Поговаривали, что взрослый кавалер плохо влияет на юную Ксюшу, вовлекая ее в тусовочную жизнь столицы.

Мама страшно переживала за будущего кандидата в президенты России. Людмила Нарусова попросила балерину Анастасию Волочкову отвадить от дочки сомнительного бойфренда. После расставания с Ксенией Собчак Джабраилов встречался с выпускницей «Фабрики звезд» Алексой, а также со всемирно известной моделью Наоми Кэмпбелл.