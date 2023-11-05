Чеченская сестра Дени: почему Орбакайте молчит о непубличном ребенке

Дени Байсаров не стал первенцем для бывшего мужа Кристины Орбакайте Руслана. Оказалось, у бизнесмена уже была дочь на момент встречи с певицей. Правда, о наследнице в семье не распространялись. И это, невзирая на то, что в период совместной с Орбакайте жизни новообретенная падчерица жила вместе с ней.

Камилла родилась в 1994 году, девочка — плод любви Руслана Байсарова и Татьяны Ковтуновой. В скором времени бизнесмен встретил дочь Аллы Пугачевой и жену бросил, попутно забрав с собой дочь, согласно чеченской традиции.

Девочка жила в новой семье Орбакайте и Байсарова, затем родился ее брат Дени, о котором до сих пор чуть ли не каждый день трубят в прессе. А вот о Камилле молчат, и неизвестно почему. Возможно, девушка сама не хотела и не хочет публичности, в отличие от брата, привыкшего нежиться в лучах славы матери.