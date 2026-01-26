Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 214 000 000 рублей за 2 дня: этот фильм для взрослых стал новым фаворитом среди россиян – «Чебурашка 2» и «Буратино» в пролете

214 000 000 рублей за 2 дня: этот фильм для взрослых стал новым фаворитом среди россиян – «Чебурашка 2» и «Буратино» в пролете

26 января 2026 16:40
214 000 000 рублей за 2 дня: этот фильм для взрослых стал новым фаворитом среди россиян – «Чебурашка 2» и «Буратино» в пролете

Вкусы зрителей поменялись. 

По итогам прошедших выходных в российском прокате сменился лидер — и это не семейное кино и даже не ностальгический хит. Первую строчку занял фильм «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сайфред. По данным Kinobusiness, за уикенд картина собрала 214,6 млн рублей, обойдя всех конкурентов.

Совсем рядом оказался «Чебурашка 2» — у него 201,2 млн рублей. Третью позицию занял хоррор-новичок «Возвращение в Сайлент Хилл», стартовавший с 195,2 млн. Чуть ниже в таблице — еще одна премьера, «Левша» с 127,9 млн, а замыкает пятерку «Простоквашино», заработавший 70,2 млн рублей за выходные. «Буратино» из гонки выбыл.

Лидер проката — экранизация популярного романа Фриды Макфадден. В центре сюжета находится девушка по имени Милли, которая устраивается домработницей в роскошный дом семьи Винчестеров.

214 000 000 рублей за 2 дня: этот фильм для взрослых стал новым фаворитом среди россиян – «Чебурашка 2» и «Буратино» в пролете

Работа кажется шансом начать жизнь заново, но довольно быстро становится ясно, что в этом доме слишком много странностей и скрытых тайн. Фильм сочетает элементы психологического триллера и легкой эротики, делая ставку на атмосферу и актерскую игру.

Режиссером картины выступил Пол Фиг, давно известный по телевизионным хитам и неожиданным жанровым экспериментам. В последние годы он все чаще работает с триллерами, где в центре внимания — женщины, их уязвимость и скрытая сила. «Горничная» продолжает эту линию: фильм не дает сложную головоломку, но уверенно работает как зрительский аттракцион.

Судя по сборам, ставка на напряженный триллер с узнаваемыми лицами сработала. Минуты славы семейных и анимационных проектов закончилась, и теперь зрители массово выбирают для похода в кино на выходных что-то более взрослое, вдумчивое и пугающее.

Фото: Кадры из фильма «Горничная» (2025), «Буратино» (2025), «Чебурашка 2» (2025)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Инспектор ГИБДД спросил «Куда едете?» — знакомый гаишник по секрету объяснил, зачем на самом деле задают этот вопрос и как нужно отвечать Инспектор ГИБДД спросил «Куда едете?» — знакомый гаишник по секрету объяснил, зачем на самом деле задают этот вопрос и как нужно отвечать Читать дальше 26 мая 2026
«Не могла оторваться» от этого детектива Hulu: за 2 сезона сюжет не провисает – логично, что 81 000 зрителей поставили ему 7.9 «Не могла оторваться» от этого детектива Hulu: за 2 сезона сюжет не провисает – логично, что 81 000 зрителей поставили ему 7.9 Читать дальше 26 мая 2026
«Еще одна малоизвестная жемчужина» найдена на Amazon: если «Очень странные дела» ужать до 90 минут — получится этот блестящий Sci-Fi «Еще одна малоизвестная жемчужина» найдена на Amazon: если «Очень странные дела» ужать до 90 минут — получится этот блестящий Sci-Fi Читать дальше 26 мая 2026
Фанаты дождались? Кит Харингтон раскрыл детали возможного возвращения Джона Сноу в 9 сезоне «Игры престолов», только есть мальсенькое «НО» Фанаты дождались? Кит Харингтон раскрыл детали возможного возвращения Джона Сноу в 9 сезоне «Игры престолов», только есть мальсенькое «НО» Читать дальше 26 мая 2026
Disney уводит фанатов «Уэнсдэй» прямо из-под носа Netflix: новый сериал — почти копия, а на подходе еще и замена «Зачарованным» Disney уводит фанатов «Уэнсдэй» прямо из-под носа Netflix: новый сериал — почти копия, а на подходе еще и замена «Зачарованным» Читать дальше 26 мая 2026
«Платье рвали и хватали»: Лилли из «Игры престолов» после финала попала в секту и дурдом – ясно, почему больше не снимается «Платье рвали и хватали»: Лилли из «Игры престолов» после финала попала в секту и дурдом – ясно, почему больше не снимается Читать дальше 26 мая 2026
Полярники на Южном полюсе сошли с ума и повторили сцену с топором: Кинг своим «Сиянием» предсказал будущее Полярники на Южном полюсе сошли с ума и повторили сцену с топором: Кинг своим «Сиянием» предсказал будущее Читать дальше 26 мая 2026
Включила этот фильм только ради Зендеи — а теперь советую его всем: отправился в личный топ лучших с оценкой 8,5 из 10 Включила этот фильм только ради Зендеи — а теперь советую его всем: отправился в личный топ лучших с оценкой 8,5 из 10 Читать дальше 26 мая 2026
Этот фильм считали «позорным перезапуском», а теперь он снова рвет ТОПы Netflix: 8 000 000 часов просмотров за неделю и это не финал Этот фильм считали «позорным перезапуском», а теперь он снова рвет ТОПы Netflix: 8 000 000 часов просмотров за неделю и это не финал Читать дальше 26 мая 2026
17 «Оскаров», рейтинг 8,6, миллиарды просмотров и статус легенды: Джексон признался, каким фильмом он вдохновлялся перед созданием «Властелина колец» 17 «Оскаров», рейтинг 8,6, миллиарды просмотров и статус легенды: Джексон признался, каким фильмом он вдохновлялся перед созданием «Властелина колец» Читать дальше 26 мая 2026
Пересматриваете «Красотку» и мечтаете о принце? В свадебном агентстве выдали, фанаты каких фильмов реально выходят замуж Пересматриваете «Красотку» и мечтаете о принце? В свадебном агентстве выдали, фанаты каких фильмов реально выходят замуж Читать дальше 26 мая 2026
Узнал, как Джексона раскритиковали в лицо за «Хоббита» — подписываюсь под каждым словом: обожаю пересматривать, но ошибки игнорировать невозможно Узнал, как Джексона раскритиковали в лицо за «Хоббита» — подписываюсь под каждым словом: обожаю пересматривать, но ошибки игнорировать невозможно Читать дальше 26 мая 2026
«Карты, деньги, два джентльмена»: в кинозалах битком на новинке Ричи — боевик с Кавиллом побил сборы военных драм «Карты, деньги, два джентльмена»: в кинозалах битком на новинке Ричи — боевик с Кавиллом побил сборы военных драм Читать дальше 26 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше