214 000 000 рублей за 2 дня: этот фильм для взрослых стал новым фаворитом среди россиян – «Чебурашка 2» и «Буратино» в пролете

По итогам прошедших выходных в российском прокате сменился лидер — и это не семейное кино и даже не ностальгический хит. Первую строчку занял фильм «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сайфред. По данным Kinobusiness, за уикенд картина собрала 214,6 млн рублей, обойдя всех конкурентов.

Совсем рядом оказался «Чебурашка 2» — у него 201,2 млн рублей. Третью позицию занял хоррор-новичок «Возвращение в Сайлент Хилл», стартовавший с 195,2 млн. Чуть ниже в таблице — еще одна премьера, «Левша» с 127,9 млн, а замыкает пятерку «Простоквашино», заработавший 70,2 млн рублей за выходные. «Буратино» из гонки выбыл.

Лидер проката — экранизация популярного романа Фриды Макфадден. В центре сюжета находится девушка по имени Милли, которая устраивается домработницей в роскошный дом семьи Винчестеров.

Работа кажется шансом начать жизнь заново, но довольно быстро становится ясно, что в этом доме слишком много странностей и скрытых тайн. Фильм сочетает элементы психологического триллера и легкой эротики, делая ставку на атмосферу и актерскую игру.

Режиссером картины выступил Пол Фиг, давно известный по телевизионным хитам и неожиданным жанровым экспериментам. В последние годы он все чаще работает с триллерами, где в центре внимания — женщины, их уязвимость и скрытая сила. «Горничная» продолжает эту линию: фильм не дает сложную головоломку, но уверенно работает как зрительский аттракцион.

Судя по сборам, ставка на напряженный триллер с узнаваемыми лицами сработала. Минуты славы семейных и анимационных проектов закончилась, и теперь зрители массово выбирают для похода в кино на выходных что-то более взрослое, вдумчивое и пугающее.