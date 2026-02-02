«Чебурашку 2» с пьедестала столкнул зарубежный фильм: заработал 199 млн рублей за уикенд

Психологический триллер «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сайфред во второй раз подряд стал безоговорочным лидером российского кинопроката на минувших выходных. Картина, которая уже возглавляла бокс-офис неделей ранее, вновь подтвердила свой статус главного кинохита.

В основе сюжета «Горничной» – нашумевший роман Фриды Макфадден. Молодая девушка Милли, получившая должность домработницы в шикарном особняке у респектабельной пары, поначалу считает, что ей невероятно повезло.

Однако идиллия оказывается лишь тонкой ширмой, за которой героиню ждёт пугающая правда о её новых работодателях.

За второй уикенд фильму удалось собрать 199 миллионов рублей. Вслед за тревожной историей о семейных тайнах расположился добрый и привычный всем «Чебурашка 2», заработавший 109 миллионов рублей.

Но тут дело в том, что лента уже выходит из проката. А вообще успехи у нее колоссальные – с момента премьеры в кино 1 января фильм заработал уже свыше 5 млрд рублей.

А вот как выглядит топ-5 лидеров проката на данный момент: