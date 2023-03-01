«Чебурашка» по-американски: не поверите, какой фильм превзошел по сборам нового «Аватара»

Кино всегда старалось предоставить зрителям возможность уйти от реальности и сопутствующих ей проблем. Возможно, именно поэтому фантастические фильмы стали так популярны в последние годы. Однако теперь их могут потеснить картины в жанре ужасов.

Хоррор «М3ГАН» как раз является доказательством того, что люди уже устали от нереалистичных декораций и персонажей. В этом кино сюжет строится вокруг маленькой девочки и ее талантливой тети, которая увлекается техникой. Женщина решает немного скрасить непростую жизнь своей племянницы и изобретает робота, присматривающего за ребенком. С этого момента андроид с искусственным интеллектом начинает выступать в роли антагониста в фильме.

На первый взгляд сценарий не кажется очень запутанным, но зрители оценили задумку и игру актеров. Об этом свидетельствуют и сборы картины, которые в один из дней достигли отметки в 11,7 млн долларов. В то время как вторая часть «Аватара» собрала лишь 11,4 млн.