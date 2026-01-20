Оповещения от Киноафиши
«Чебурашка» остается №1 с 5 млрд в копилке, но прокат внезапно оживился: голливудская новинка переманивает зрителей на свою сторону

20 января 2026 10:23
На второе место взобрался психологический триллер.

Пока в прокате уверенно правит «Чебурашка 2», кажется, что остальные фильмы просто собирают крошки. Но если копнуть глубже, картина не такая однозначная: зрители все-таки ходят в кино не только «на ушастого».

Вторая часть «Чебурашки» уже третью неделю подряд удерживает первую строчку бокс-офиса. За прошедшие выходные фильм принес 345 млн рублей, а общая касса добралась до внушительных 5,595 млрд.

Историю о том, как дом Гены собираются снести ради парка развлечений, зрители приняли по-особенному тепло. Хотя аудитория у фильма бесспорно детская.

Взрослые тоже идут в кино

На втором месте неожиданно закрепилась «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сайфред. За выходные — 167,5 млн рублей, а за две недели проката — уже 391,8 млн. Психологический триллер с мрачным подтекстом уверенно шагает вперед.

История про новую работу в роскошном доме. Вот только за идеальным фасадом уже начинается опасная игра.

Ностальгия снова в деле

Чуть ниже в чарте расположилось «Простоквашино». За уикенд фильм собрал 131,5 млн рублей и продолжает дышать в спину «Буратино». Общие сборы «Простоквашино» уже перевалили за 2,285 млрд, что подтверждает: проверенные детские истории все еще отлично работают в большом кино.

Сам «Буратино» на этот раз добавил в копилку 123,9 млн рублей. Темпы уже не те, что в начале проката, но интерес аудитории держится стабильно — семейные релизы пока чувствуют себя увереннее остальных.

Не всем повезло

Для контраста — новинка с Тимоти Шаламе «Марти Великолепный» стартовала заметно скромнее ожиданий (73 млн рублей) и в лидеры не выбилась. Пока российский прокат явно голосует рублем за понятные сюжеты, знакомых героев и фильмы, куда можно идти всей семьей.

Итог простой: «Чебурашка» — безусловный лидер, но вокруг него вполне живой рынок. В кино сейчас ходят и за триллерами, и за ностальгией, просто громче всего говорят семейные хиты. А чего еще ждать от постновогоднего периода.

Ранее мы писали: «Не разочарование, а грусть»: 3 главных проблемы «Золотого глобуса-2026» – «Киноафиша» объясняет, кто выиграл заслуженно, а кто – не совсем

Фото: Кадры из фильмов «Буратино» (2026), «Горничная» (2025), «Чебурашка 2» (2025)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
