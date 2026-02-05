«Чебурашка 2» собрал свыше 5 млрд рублей – а многие так и не знают, что это за зверь на самом деле: Успенский давно дал ответ

Оповещения от Киноафиши
5 февраля 2026 16:40
Вариант с обезьянкой – сразу мимо.

Фильм «Чебурашка 2» вновь заставил многих задуматься: а что это за зверь на самом деле, и откуда он взялся? История его происхождения – это увлекательная смесь детских воспоминаний, народного слова и авторской фантазии.

Всё началось с детской игрушки Эдуарда Успенского – бракованной фигурки странного зверька, не то медвежонка, не то зайца с большими ушами. Родители писателя в шутку называли его «неизвестным тропическим зверем», и эта идея легла в основу сказки.

Так в книге Чебурашка и стал загадочным обитателем жарких лесов, который уснул в ящике с апельсинами и совершил путешествие в большой город.

Своё имя он получил случайно. В магазине, куда привезли тот самый ящик, зверёк, объевшись апельсинами, постоянно падал со стола. Директор, наблюдая за этим, воскликнул:

«Фу ты, Чебурашка какой!».

Интересно, что сам Успенский позже приводил и другую историю, услышав, как друг ласково называл свою маленькую дочку, которая спотыкалась о полы шубы:

«Опять чебурахнулась!».

Учитывая, что больше никакой конкретики нет, ответ ясен: с точки зрения сюжета книги и фильма, Чебурашка – это абсолютно уникальный, неизвестный науке зверёк, отдельный биологический вид. Он не медвежонок, не заяц и не обезьянка.

Фото: Кадр из фильма «Чебурашка 2» (2026)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
