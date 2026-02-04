Оповещения от Киноафиши
«Чебурашка 2» добрался до зарубежных кинотеатров: иностранцы посмотрели и не стали молчать - вот что думают о фильме

«Чебурашка 2» добрался до зарубежных кинотеатров: иностранцы посмотрели и не стали молчать - вот что думают о фильме

4 февраля 2026 19:34
«Чебурашка 2» добрался до зарубежных кинотеатров: иностранцы посмотрели и не стали молчать - вот что думают о фильме

На родине сборы уже превысили 5 млрд, так что самое время покорять новые вершины.

Выход «Чебурашки 2» на международные экраны – важный шаг для российского кино. Картина, собравшая в России более 5 млрд рублей, уже добралась до США, Европы и Австралии. Однако не всем эта добрая комедия пришлась по душе.

На IMDb один из пользователей написал:

«Герой же просто ломает, крушит и сеет хаос, а фильм настойчиво требует, чтобы зритель сопереживал ему».

Другой на портале Letterboxd иронизирует:

«Будто бы единственный навык Чебурашки – выбешивать зрителей».

Похоже, кому-то из западных зрителей просто не хватает бэкграунда для понимания этого персонажа. Ведь это в России он всем знаком с детства, а потому и воспринимается как милый непоседа, а вот иностранцам, многие из которых видят героя впервые, понятное дело, выходки покажутся странными и утомительными.

«Чебурашка 2» добрался до зарубежных кинотеатров: иностранцы посмотрели и не стали молчать - вот что думают о фильме

При этом все же большая часть зарубежной аудитории сумела проникнуться историй. Вот что пишут про сиквел на Rotten Tomatoes:

«Это реально неплохо»,

«Хулиганистый Чебурашка оказался довольно-таки крутым»,

«Да это ж милейший фильм 2026-го. Эта коалочка в коричневом костюме просто прелесть»,

«Это один из самых милых фильмов в мире».

Фото: Кадр из фильма «Чебурашка 2» (2026)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
