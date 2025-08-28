Часто смотрите советское кино? Тогда угадайте 5 фильмов по осенним улицам (тест)

Если пройдете без ошибок, то вы точно знаток отечественной классики.

Осень в советском кино особенно хороша. Золотая листва под ногами, хмурое небо, дождь, стучащий по крышам — эти кадры создают то самое настроение, за которое мы и ценим эти хиты.

Через осенние улицы раскрывались характеры героев, настроение сцен и обстановка вокруг. Узнаваемые пейзажи Москвы, Ленинграда или маленьких деревушек становились немыми свидетелями любви, разочарований и надежд.

Предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните эти легендарные кинокадры. Сможете ли вы угадать фильм по осенней улице, где разворачивалось действие? Пройдите наш тест и узнайте, настоящий ли вы ценитель советского кинематографа!

