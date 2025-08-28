Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Часто смотрите советское кино? Тогда угадайте 5 фильмов по осенним улицам (тест)

Часто смотрите советское кино? Тогда угадайте 5 фильмов по осенним улицам (тест)

28 августа 2025 14:15
Часто смотрите советское кино? Тогда угадайте 5 фильмов по осенним улицам (тест)

Если пройдете без ошибок, то вы точно знаток отечественной классики.

Осень в советском кино особенно хороша. Золотая листва под ногами, хмурое небо, дождь, стучащий по крышам — эти кадры создают то самое настроение, за которое мы и ценим эти хиты.

Через осенние улицы раскрывались характеры героев, настроение сцен и обстановка вокруг. Узнаваемые пейзажи Москвы, Ленинграда или маленьких деревушек становились немыми свидетелями любви, разочарований и надежд.

Предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните эти легендарные кинокадры. Сможете ли вы угадать фильм по осенней улице, где разворачивалось действие? Пройдите наш тест и узнайте, настоящий ли вы ценитель советского кинематографа!

Ранее мы писали: Скоро в школу: настроиться на учебный год поможет тест — угадайте фильм СССР по кадру с занятий

Фото: Кадр из фильма «Из жизни отдыхающих» (1980)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Любите приключенческое советское кино? Тогда для вас тест — вспомните 5 кинолент по одному кадру Любите приключенческое советское кино? Тогда для вас тест — вспомните 5 кинолент по одному кадру Читать дальше 29 августа 2025
Тест для выросших на советском кино: только внимательные вспомнят 5/5 кинолент по кадру с цирком Тест для выросших на советском кино: только внимательные вспомнят 5/5 кинолент по кадру с цирком Читать дальше 29 августа 2025
Этот тест опасно проходить голодным: попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР по кадру с тортом Этот тест опасно проходить голодным: попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР по кадру с тортом Читать дальше 29 августа 2025
Ребус для ценителей кино СССР: попробуйте угадать 5 фильмов, чьи названия спрятаны на картинках (тест) Ребус для ценителей кино СССР: попробуйте угадать 5 фильмов, чьи названия спрятаны на картинках (тест) Читать дальше 28 августа 2025
Скоро в школу: настроиться на учебный год поможет тест — угадайте фильм СССР по кадру с занятий Скоро в школу: настроиться на учебный год поможет тест — угадайте фильм СССР по кадру с занятий Читать дальше 27 августа 2025
Главное, чтоб не костюмчик, а платье сидело: только выросшие в СССР вспомнят 5/5 фильмов по наряду героини Главное, чтоб не костюмчик, а платье сидело: только выросшие в СССР вспомнят 5/5 фильмов по наряду героини Читать дальше 27 августа 2025
Эти 4 факта о «Берегись автомобиля» знают только преданные фанаты: пройдите тест и узнайте, кто вы — любитель или профи Эти 4 факта о «Берегись автомобиля» знают только преданные фанаты: пройдите тест и узнайте, кто вы — любитель или профи Читать дальше 27 августа 2025
Этот тест пройдут только фанаты «Москва слезам не верит»: покажет, знаете ли вы 5 фактов о фильме Этот тест пройдут только фанаты «Москва слезам не верит»: покажет, знаете ли вы 5 фактов о фильме Читать дальше 27 августа 2025
Если наберете в тесте 5/5, вы точно знаток кино СССР: вспомните культовые фильмы по кадрам с яблоками Если наберете в тесте 5/5, вы точно знаток кино СССР: вспомните культовые фильмы по кадрам с яблоками Читать дальше 27 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше