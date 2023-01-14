Часто принимали за женщину: не поверите, с кого списали легендарного Шарапова

Фильм «Место встречи изменить нельзя» вышел на экраны более 40 лет назад, но не утратил зрительской любви. При этом многие задаются вопросом, была ли банда под названием «Черная кошка» на самом деле, и даже не догадываются о том, что следователь Шарапов реально существовал.

Человека, с которого списали культовый образ, также звали Владимиром. Вот только фамилия у него была Арапов. Он профессионал своего дела, который раскрыл не одно преступление. Хотя, глядя на него, в это мало кто мог поверить.

Шарапов отличался настолько хрупким телосложением и невысоким ростом, что его можно было принять за женщину. Впрочем, порой это играло следователю на руку.

Например, когда он расследовал дело о похищении детских пальто из школьной раздевалки, то переоделся в платье и надел на свою голову платок, благодаря чему не выделялся на фоне остальных мам и бабушек. Это и помогло Шарапову задержать злоумышленницу, даже не подозревающую о том, что за ее действиями следит один из стражей порядка.