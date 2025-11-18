Меню
Части со Сноуком и Кайло Реном пересматривать не обязательно: что нужно смотреть перед «Мандалорцем»

18 ноября 2025 07:01
Речь пойдет о старой-доброй классике и культовых мультах.

«Мандалорец» — это не столько спин-офф по «Звёздным войнам», сколько хроника переходной эпохи Далекой-далекой галактики. Время, когда Империя уже рухнула, а Новая Республика только начала вставать с колен.

Где и когда это происходит

Сериал разворачивается в 9 году ПБЯ — через пять лет после «Возвращения джедая» и задолго до «Пробуждения силы». Галактика живёт в подвешенном состоянии. Новая Республика формально существует, но её власть на окраинах почти нулевая. Имперцы распались на карманные банды, криминал поднял голову, каждый сектор живёт по своим законам.

Кто главный герой

Дин Джарин — охотник за головами, воспитанный остатками культа мандалорцев. Его доспехи, кодекс и педантичность — наследие Мандалора, но сам он давно действует по собственным правилам.

Когда ему поручают вернуть младенца Грогу заказчику, он отказывается от жизни охотника: не берет награду, нарушает контракт и фактически становится беглецом, защищая ребёнка от Империи.

Чтобы комфортно войти в «Мандалорца», достаточно минимума. Хронология «Звёздных войн» огромна, но сериал построен так, чтобы работать даже для новичков. Однако есть несколько фильмов и эпизодов, которые сделают сюжет куда понятнее — особенно политический фон, историю планеты охотников и прошлое Грогу.

Что лучше посмотреть до «Мандалорца»

1. Оригинальная трилогия, обязательно:

  • Эпизод IV — «Новая надежда»
  • Эпизод V — «Империя наносит ответный удар»
  • Эпизод VI — «Возвращение джедая»

Почему:

  • события «Мандалорца» начинаются через 5 лет после VI эпизода;
  • вы понимаете, кто такие Империя, повстанцы и что такое Битва при Явине;
  • объясняет, почему Империя развалилась и откуда взялась Новая Республика.
Анимационный сериал «Звёздные войны: Войны клонов» (The Clone Wars). Не весь — достаточно ключевых арок о Мандалоре:

  • падение Мандалора;
  • Даркблейд и его носители;
  • культ «Дети Стражей» и политические расколы.

«Повстанцы» (Star Wars Rebels). Выборочные серии финального сезона — те, что связаны с Даркблейдом, Бокатан и Мандалором.

  • в «Мандалорце» напрямую продолжается сюжет о наследии Даркблейда;
  • появление Бокатан будет куда понятнее.

Также можете включить «Соло: Звёздные войны. Истории» — показывает криминальный мир периферии, похожий на сеттинг «Мандалорца». «Боба Фетт» (The Book of Boba Fett) — важны 5–6 эпизоды: там продолжается сюжет Дина Джарина и Грогу.

Сериал показывает ту часть галактики, где почти нет джедаев, сената и героев оригинальных фильмов. Только забытые планеты, уставшие люди и один мандалорец, который пытается жить по кодексу, и учить его восприимчивого к силе Грогу.

3 худших клона «Игры престолов»: скопировать хит НВО пытались десятки раз, но эти сериалы справились позорнее всех.

Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Боба Фетт»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
